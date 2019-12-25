В Петербурге доверчивый пенсионер оформил кредит и перевел мошенникам 8,5 млн рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Петербурге доверчивый 70-летний пенсионер оформил кредит и перевёл неизвестным лицам 8,5 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам мужчины, в период с 26 июля по 1 августа ему на мобильный позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником ОВД и сообщил, что на имя заявителя кто-то оформил кредит. Пенсионера убедили оформить на себя кредит и перевести денежные средства на "безопасный" счет. Пенсионер перевёл мошенникам 8,5 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее ещё один петербургский пенсионер лишился почти 6 млн рублей после установки стороннего приложения на телефон.

Фото: Piter.tv