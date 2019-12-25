Петербургский пенсионер лишился почти 6 млн рублей после установки стороннего приложения на телефон

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

В Петербурге пенсионер после общения с представителем "оператора связи" лишился почти 6 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 72-летнего пенсионера, 31 июля ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником компании, предоставляющей услуги сотовой связи. Мужчине сообщили, что ему необходимо перейти на улучшенную сеть, и для этого необходимо установить программу, что он и сделал. Выполнив все инструкции неизвестного, пенсионер обнаружил списание со своих счетов 5 943 985 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ранее петербургская пенсионерка отдала мошенникам 2,4 млн рублей.

Фото: Piter.tv