Мариинский театр потерял около 12 млрд рублей за последние 3 года

Убытки связаны с отсутствием продаж билетов во время пандемии.

За последние 3 года Мариинский театр в Петербурге потерял из-за порядка 12 млрд рублей. Как рассказал изданию "Интерфакс" директор учреждения Валерий Гергиев, такие убытки связаны с отсутствием продаж и пандемией COVID-19.

Такие театры, как Мариинский, потеряли до 70% на непродажах билетов, и довольно долго это держалось. Валерий Гергиев, директор Мариинского театра

По словам руководителя, многие театры по-прежнему борются с последствиями трудностей, возникших во время пандемии. Учреждения вынуждены ставить перед собой серьезные и почти трудноразрешимые задачи.

Ранее мы сообщили о том, что фольклорный театр "ЭТНО" сможет вернуться в помещение на Моховой.

Фото: Piter.TV