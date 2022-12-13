Фольклорный театр "ЭТНО" сможет вернуться в помещение на Моховой

С утра мы рассказали о том, как первый профессиональный фольклорный театр в России "ЭТНО" с конца 2022 года боролся за право вернуться в своё помещение на Моховой, 3, которое театр занимал с 1990 года. И уже после обеда Piter.tv стало известно, что Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга пошел навстречу театру "ЭТНО".
Сегодня была комиссия, по итогам помещение вернули театру.
Ольга Шляхтова, директор "ЭТНО"
Теперь с театром будет заключен новый договор, переданы ключи. И, по словам директора, примерно через две недели они смогут вернуться в своё помещение и завезти все вещи, хранящиеся в гаражах, обратно.
Фото: ото: ВКонтакте/ Фольклорный театр "ЭТНО"
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