"Если мы забудем наши корни, то потеряем себя": в Петербурге фольклорный театр "ЭТНО" оказался на улице

По словам руководства театра, коллектив выплатил все долги, накопившиеся за период пандемии. Но сохранить помещение не получилось. Его выставили на городской конкурс. Заявки на право находиться в здании подали и другие организации. О сломанном реквизите и о том, как актеры оказались на улице, Piter.TV рассказала директор "ЭТНО" Ольга Шляхтова.
С 2013 года город не финансировал наши спектакли. В 2009 году театр впервые столкнулся с проблемой выселения из помещения, потому что в нем хотели открыть типографию. Нам удалось "отвоевать" место обратно. В 2020 году Комитет по контролю за имуществом расторг с "ЭТНО" договор в одностороннем порядке. В 2022 вновь начался процесс выселения театра из здания по адресу Моховая, 3. В нем находится копия избы XIX века, обшитые бревном стены, стоит настоящая русская печь, красный угол, то, что хранит память о нашей культуре. Во время выселения были уничтожены предметы быта XVIII-XIX века: прялка, рубель, металлическое корыто, лопата для печи, ухваты и так далее.
Ольга Шляхтова, директор "ЭТНО"
Фото: ВКонтакте/ Фольклорный театр "ЭТНО"
Фото: ВКонтакте/ Жители МО Литейный округ
По данным пресс-службы Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, договор аренды, ранее заключенный между городом и театром, был расторгнут в 2019 году из-за наличия задолженностей по оплате. В июне 2021 года в СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" (ЦПЭИГИ) поступила заявка ККИ, в которой говорилось, что "ЭТНО" незаконно использует помещение. Сотрудники ЦПЭИГИ многократно выезжали в театр и предупреждали его о том, что необходимо добровольно освободить здание, находящееся в собственности города. На это культурной организации предоставили полтора года.
В соответствии с распиской и гарантийным обязательством от 27.10.2022 "ЭТНО" взял на себя обязательство по освобождению объекта собственными силами в срок до 03.11.2022. По результатам последующих контрольных выездов, специалистами ЦПЭИГИ было установлено, что обязательства пользователя по освобождению помещения не исполнены. Незаконно размещенное имущество, находившееся в здании, вывезено в установленном порядке в составе согласно актам описи от 14.12.2022 на склад временного хранения ЦПЭИГИ. В настоящее время процедура приема-передачи освобожденного объекта и ключей от помещения в СПб ГКУ "Жилищное агентство Центрального района Санкт-Петербурга" окончена. ЦПЭИГИ в установленном порядке направил в адрес ККИ уведомление об освобождении с приложением копии акта.
Александра Горбатовская, пресс-секретарь Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
Фото: ВКонтакте/ Фольклорный театр "ЭТНО"
До тех пор, пока театр не выехал из помещения, в небольшом музее актёры рассказывали горожанам о быте русского народа, объясняли особенности использования печи, показывали исторические предметы, которые находились в избе, – плуг, рубель (деревянную доску для катания белья) и другие. Артисты выступали перед гостями в нарядах, изготовленных мастерицами традиционных костюмов. Также некоторые декоративные элементы коллективу передали бабушки Центрального района (множество рушников, скатертей, различных вышивок).
С ноября 2022 года мебель, реквизит, музыкальные инструменты и остальные вещи театра хранятся в нескольких гаражах. Русские народные костюмы висят дома. Но "ЭТНО" продолжает свою деятельность. Сейчас труппа состоит из шести человек – выпускников кафедры народного песенного искусства Санкт-Петербургского государственного института культуры. Все они играют на различных музыкальных инструментах: на шумовых бубнах, балалайках, гуслях, пиле и на других необычных предметах русского быта, которые раньше использовались для сопровождения песни или танца, – рубеле, ложках.
На Рождество и Масленицу коллектив выезжает в школы, больницы и детские дома. А сейчас, несмотря на отсутствие помещения, репетирует спектакль "Пасха" – интерактивный рассказ о традициях с играми и духовными песнопениями.
В 2023-2024 годах актеры планируют посетить Новгородскую и Псковскую области. Именно в экспедициях они узнают о быте, народных песнях, делают записи и на их основе создают постановки.
Фото: ВКонтакте/ Фольклорный театр "ЭТНО"
Руководство театра считает своей главной целью сохранение памяти о русских традициях и отмечает, что "ЭТНО" вносит огромный вклад в культурное развитие Петербурга.
Наш основатель Юрий Иванович Шляхтов в 1977 году учился в институте культуры, где один из профессоров рассказал ему, что по всей России существует множество фольклорных коллективов. А в Ленинграде их нет. Тогда он захотел создать свой и после выпуска стал искать помещение, начал организовывать экспедиции, в которых актеры собирали предметы быта из разных уголков нашей страны. В 1992 году "ЭТНО" был зарегистрирован как первый профессиональный фольклорный театр в России.
Отличительная черта коллектива – душа, которую с трепетом хранит каждый из артистов, передавая частичку зрителям. Цель "ЭТНО" – популяризация народной культуры Северо-Западного региона России, в нее входят не только песни и игры, но и традиции проведения праздников. Уникальность театра в том, что актеры всегда общаются с гостями при помощи интерактивных спектаклей. Важно рассказывать людям именно о русских традициях, так как это душа народа, человечность и доброта. Если мы забудем наши корни, то потеряем себя.
Ольга Шляхтова, директор "ЭТНО"
Театр продолжает бороться и верить в то, что помещение, занимаемое с 1990 года, ещё можно вернуть.
Фото: ВКонтакте/ Фольклорный театр "ЭТНО"
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Материал подготовила Анна Гибова для Piter.tv
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Главное фото: ВКонтакте/ Фольклорный театр "ЭТНО"
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