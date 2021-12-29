Финансист заявила, что пенсии россиян в 2022 году проиндексировали на 5,9%

Социальные пенсии при этом будут с 1 апреля проиндексированы на 7,7%.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказал агентству "Прайм", что с 1 января 2022 года индексация пенсий для неработающих пенсионеров по старости, инвалидности, потере кормильца составила 5,9%.

По словам финансиста, к росту доплат приведет рост фиксированной выплаты, которые привязаны к ее размеру. Это доплаты за иждивенца, за сельский и северный стаж, доплата к пенсиям инвалидов первой группы и 80-летних граждан.

Кроме того, с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 7,7%. По словам эксперта, среднегодовой размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит 18 тыс. 521 рубль, а вот размер социальной пенсии будет равняться 10 тыс. 307 рублям.

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