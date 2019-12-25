Финансист рассказал, что микрозаймы портят кредитную историю

Если клиент брал микрокредит три или более раз, то вероятность просроченного платежа растет.

Директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов рассказал агентству "Прайм", что крупные банки воспринимают негативно микрокредиты в кредитной истории россиянина. По словам эксперта, это портит кредитную историю.

Финансист сказал, что в два раза выше оценивается риск неуплаты среди клиентов с одним-двумя микрозаймами, если сравнивать с клиентами, которые никогда не обращались к микрозаймам. Если клиент брал микрокредит три или более раз, то вероятность просроченного платежа растет.

Иванов подчеркнул, что кредитный рейтинг является лишь одним из факторов, который учитывается при проверке данных о заемщике. Рассматриваются также доход клиента, сфера деятельности и возраст.

Ранее мы писали, что в 2021 году российские банки могут выдать рекордное число ипотечных кредитов.

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