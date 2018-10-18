Эксперт считает, что в 2021 году российские банки выдадут рекордное число ипотечных кредитов

В 2020 году банки выдали ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей.

Управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев рассказал "РИА Новости", что в 2021 году российские банки выдадут ипотечных кредитов на 4,5 трлн рублей. Это будет новым рекордом.

По информации Центробанка России, в 2020 году банки выдали ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей. Так, ипотечный портфель вырос на 21,6%.

Эксперт подчеркнула, что темпы роста ипотеки будут замедляться, на это повлияет в том числе и сокращение базы новых платежеспособных заемщиков. Поспособствует этому и повышение ставок по программам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, сказал Сараев.

По мнению эксперта, во втором полугодии 2021 года драйвером роста ипотеки будет вторичное жилье. Дело в том, что стоимость таких квартир растет менее активно. Поспособствует росту ипотеки и семейная ипотека.

Ранее мы писали, что Борис Джонсон заявил о желании взять имя в честь бога северного ветра.

Фото: pixabay