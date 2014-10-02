Финансист объяснила, почему не стоит хранить сбережения в долларах

По словам эксперта, курс рубля остается стабильным под влиянием ключевой ставки и низкой доли импорта.

Финансист Ольга Горбунова объяснила, почему россиянам не стоит хранить сбережения в долларах. Об этом она рассказала агентству "Прайм".

По словам эксперта, курс рубля остается стабильным под влиянием ключевой ставки и низкой доли импорта. Она подчеркнула, что крупные банки страны продолжают предлагать высокие ставки по рублевым депозитам. Горбунова отметила, что банки также предлагают вклады в долларах с процентной ставкой от 1,5% до 3%, но это не является интересным для инвесторов.

Также финансист заявила, что иностранная валюта важна в тех случаях, когда кто-то едет за границу. По ее словам, валюту стоит покупать частями, так как рубль до конца года укрепится еще сильнее. При этом в следующем году на фоне снижения ключевой ставки рубль начнет слабеть.

Ранее Решетников заявил, что курс рубля будет пересмотрен в сторону его укрепления.

Фото: pxhere.com