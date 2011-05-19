Финансист назвал условия для рекордного падения рубля

Одни из условий является высокий уровень инфляции в США и других крупных странах.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин назвал условия для рекордного падения курса рубля. По его словам, к этому может привести высокий уровень инфляции в США и других крупных странах, а также снижение цен на нефть. Об этом пишет "Российская газета".

Бабин отметил, что мировым лидерам придется ужесточать денеежно-кредитную политику для того, чтобы обуздать инфляцию. Однако притормозить восстановление экономики или привести к новому кризису может пандемия коронавируса.

Это подорвет спрос на сырье, ударив по его стоимости, а также вызовет бегство инвесторов из рисковых активов в защитные инструменты, одним из которых является доллар, что спровоцирует его резкий рост. Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

В такой ситуации не останется, по словам эксперта, и рубль. Он отметил, что курс доллара может подскочить до 80 рублей или даже побить исторический рекорд, который был установлен в начале 2016 года. Тогда курс составил почти 86 рублей.

Бабин подчеркнул, что сейчас инвесторы такой сценарий считают маловероятным.

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