Финансист дал прогноз по курсу рубля

С начала года доллар укрепился по отношению к рублю.

Замдиректора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров в интервью агентству "Прайм" заявил, что с начала этого года доллар укрепился к рублю на 7%. Курс доллара достигал 80 рублей. Финансист считает, что напряженности на валютном рынке добавили геополитическая ситуация и заявления Запада о возможных новых санкциях против России.

В какой-то момент рынок стал излишне эмоционален и не мыслил логически. Это и привело к ослаблению рубля. Сергей Макаров, замдиректора департамента рынков капитала Accent Capital

По словам Макарова, рубль может укрепиться при двух условиях. Так, необходимо, чтобы улучшилась геополитическая обстановка Вторым условием является повышение ключевой ставки ЦБ в феврале. Это может вернуть рубль к 74-76 за доллар, сказал эксперт.

Ранее мы писали, что в России могут подорожать импортные товары в связи с с ростом курса доллара относительно рубля.

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