Это может произойти на фоне роста курса доллара.

Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов и главный экономист Фонда экономических исследований "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов сообщили в беседе с URA.RU, что в России могут подорожать импортные товары в связи с ростом курса доллара относительно рубля.

Эксперты считают, что торговые сети могут повысить ценник даже больше, чем изменился курс для увеличения прибыли.

Подорожает, скорее всего, бытовая техника, автомобили, чай, кофе, фрукты и овощи импортного производства. Как правило, если потом курс рубля укрепится, то цены уже не будут меняться. Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК "Арикапитал"

Миронов отметил, что после обесценивания рубля в 1998, 2008, 2018 и 2020 годах в основном дорожали импортные товары. Речь идет про импортные лекарства, медприборы, а также продовольственные товары долгосрочного хранения. Он отметил также, что могут повысится цены на бытовую технику.

По мнению Миронова, импортная продукция может подорожать примерно на 7%.

Ранее мы сообщали, что курс рубля взлетел после рекордного падения 26 января. Так, 27 января в ходе торгов курс доллара упал на 2%, до 77,93 рубля.

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