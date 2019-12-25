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Председатель ЗакСа Петербурга заявил, что заместить всю импортную продукцию не получится
Сегодня, 12:11
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Председатель ЗакСа Петербурга заявил, что заместить всю импортную продукцию не получится

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Политический деятель добавил, что более 50% стран мира сейчас относятся к России нейтрально.

В Законодательном Собрании Петербурга признали, что заместить все импортные товары не получится. Однако чиновники считают, что  в этом нет необходимости. Об этом сообщили на портале "Интерфакс". 

По словам председателя ЗакСа Александра Бельского, пришло время, когда специалистам нужно поднять наработки и исследования, сделать страну самостоятельной в ряде позиций.

Политический деятель добавил, что более 50% стран мира сейчас относятся к России нейтрально, также есть "параллельный импорт". На сегодняшний день доля импорта из недружественных государств в промышленности Петербурга составляет 29%.

Ранее на Piter.tv: границы Петербурга расширить.

Фото: Pexels

Теги: бельский, закс, замещение, импортные товары, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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