Председатель ЗакСа Петербурга заявил, что заместить всю импортную продукцию не получится

Политический деятель добавил, что более 50% стран мира сейчас относятся к России нейтрально.

В Законодательном Собрании Петербурга признали, что заместить все импортные товары не получится. Однако чиновники считают, что в этом нет необходимости. Об этом сообщили на портале "Интерфакс".

По словам председателя ЗакСа Александра Бельского, пришло время, когда специалистам нужно поднять наработки и исследования, сделать страну самостоятельной в ряде позиций.

Политический деятель добавил, что более 50% стран мира сейчас относятся к России нейтрально, также есть "параллельный импорт". На сегодняшний день доля импорта из недружественных государств в промышленности Петербурга составляет 29%.

Ранее на Piter.tv: границы Петербурга расширить.

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