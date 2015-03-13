Границы Петербурга могут расширить

Границы Петербурга расширить. Такую инициативу сегодня предложили рассмотреть на заседании городского парламента. Об этом сообщили на портале телеканала "Санкт-Петербург".
Как указали в ЗакСе, изменились площади и границы Петроградского и Петродворцового районов благодаря появлению намывных территорий на Крестовском острове и побережье Финского залива. Все данные необходимо зафиксировать законодательно.
Ранее на Piter.tv: движение по проспекту Большевиков ограничат до июля из-за ремонта дороги.
Фото: Piter.tv
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