  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Границы Петербурга могут расширить
Сегодня, 11:49
180
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Границы Петербурга могут расширить

0 0

Изменились площади и границы Петроградского и Петродворцового районов.

Границы Петербурга расширить. Такую инициативу сегодня предложили рассмотреть на заседании городского парламента. Об этом сообщили на портале телеканала "Санкт-Петербург".

Как указали в ЗакСе, изменились площади и границы Петроградского и Петродворцового районов благодаря появлению намывных территорий на Крестовском острове и побережье Финского залива. Все данные необходимо зафиксировать законодательно.

Ранее на Piter.tv: движение по проспекту Большевиков ограничат до июля из-за ремонта дороги.

Фото: Piter.tv

Теги: география, границы петербурга могут расширить, закс, площадь города
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии