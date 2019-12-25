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Движение по проспекту Большевиков ограничат до июля из-за ремонта дороги
Сегодня, 12:18
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Движение по проспекту Большевиков ограничат до июля из-за ремонта дороги

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Специалисты заменят асфальт на участке от улицы Дыбенко до Народной улицы.

Пешеходов и автомобилистов Петербурга предупредили о скором ограничении движения на проспекте Большевиков. Дорожники заменят асфальт участке от улицы Дыбенко до Народной улицы. Об этом сообщили в ГАТИ.

Ограничения в Невском районе вступят в силу в этот четверг, 19 мая, и продлятся до 1 июля. Несмотря на установку предупреждающих знаков, автомобилистов просят учитывать ограничение и заранее планировать маршрут.

Для пешеходов организуют безопасный проход.

На улице Есенина закроют троллейбусное движение с 21 мая.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, ограничение движения, проспект большевиков, ремонт дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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