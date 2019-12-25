Движение по проспекту Большевиков ограничат до июля из-за ремонта дороги

Специалисты заменят асфальт на участке от улицы Дыбенко до Народной улицы.

Пешеходов и автомобилистов Петербурга предупредили о скором ограничении движения на проспекте Большевиков. Дорожники заменят асфальт участке от улицы Дыбенко до Народной улицы. Об этом сообщили в ГАТИ.

Ограничения в Невском районе вступят в силу в этот четверг, 19 мая, и продлятся до 1 июля. Несмотря на установку предупреждающих знаков, автомобилистов просят учитывать ограничение и заранее планировать маршрут.

Для пешеходов организуют безопасный проход.

На улице Есенина закроют троллейбусное движение с 21 мая.

Фото: Piter.tv