На улице Есенина закроют троллейбусное движение

Специалисты будут ремонтировать дорогу на участке.

Из-за дорожного ремонта участок на улице Есенина будет закрыт для троллейбусов, сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Ограничения начнут действовать с часа ночи 21 мая до пяти утра 25 мая от улицы Сикейроса до Придорожной аллеи. Троллейбус №13 пройдет от конечной станции "Светлановский проспект" по действующей трассе до "Площади Мужества".

Петербуржцев просят быть внимательными и заранее строить маршрут пути.

Напомним, что ограничения движения по дамбе действуют до 20 мая.

Фото: Piter.tv