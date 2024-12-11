Финансист Лосев заявил о возможном росте доллара после инаугурации Трампа

По мнению эксперта, это произойдет в том случае, если новый президент США начнет торговые войны.

Финансист Александр Лосев заявил о возможном росте доллара после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, это произойдет в том случае, если новый глава Белого дома начнет торговые войны. Он подчеркнул, что чрезмерное укрепление доллара создат больше проблем самим Соединенным Штатам. Также Лосев заявил, что вероятное укрепление доллара продлится недолго.

Ранее организатор пространства Насонова заявила, что интерес к расхламлению в РФ появился более 10 лет назад.

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