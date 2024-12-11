Организатор пространства Насонова заявила, что интерес к расхламлению в РФ появился более 10 лет назад

По словам специалиста, услуга по организации порядка в доме довольно востребована.

Организатор пространства Катерина Насонова заявила, что интерес к расхламлению в РФ появился более 10 лет назад. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам специалиста, услуга по организации порядка в доме довольно востребована. Насонова отметила, что от ненужных вещей организаторы пространства избавляются по-разному. Она уточнила, что какие-то вещи отдают людям, которые в них нуждаются, а некоторые вещи выставляют на продажу. Эксперт добавила, что к аудитории, которая заказывает подобные услуги, относятся работающие женщины, матери в декрете и мужчины, которые не хотят тратить время на порядок.

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Фото: Piter.tv