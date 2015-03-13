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Петербуржцев 26 апреля приглашают на уборку на Пискарёвском мемориальном кладбище
Сегодня, 12:53
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Петербуржцев 26 апреля приглашают на уборку на Пискарёвском мемориальном кладбище

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Пискарёвское мемориальное кладбище является символом стойкости и мужества ленинградцев.

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы в Петербурге стартует масштабная кампания по благоустройству памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Специалисты и волонтеры объединят усилия для приведения в порядок мемориалов и памятников после зимнего периода. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Александр Беглов.

Особое внимание будет уделено Пискарёвскому мемориальному кладбищу, являющемуся символом стойкости и мужества ленинградцев. В работах планируют принять участие петербуржцы, в том числе и с детьми, чтобы передать историю героической обороны Ленинграда будущим поколениям. Там планируется убрать территорию, высадить аллею и выпустить лебедей в пруд.

Администрация Санкт-Петербурга приглашает всех неравнодушных жителей принять участие в акции, которая состоится 26 апреля.

В кинотеатре "Родина" на Караванной состоятся бесплатные показы советских фильмов о войне.

Фото: Telegram/ Александр Беглов

Теги: мемориалы, памятники, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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