Петербургские улицы отмывают в круглосуточном режиме

За прошедшую неделю с улично-дорожной сети было вывезено около 2,5 тысяч тонн смета и тысяча кубометров мусора.

С наступлением устойчивых плюсовых температур в Петербурге активизировалась уборка улиц. Дорожные службы перевели работы по мойке проезжей части и тротуаров в круглосуточный режим. С начала марта на эти цели было израсходовано 85 тысяч кубометров воды, а к выходным ежедневные объемы достигли летних показателей — от 7 до 10 тысяч кубометров. Об этом сообщил Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

Основная задача коммунальщиков — максимально быстро очистить город от накопившейся за зиму грязи. Вода под напором смывает пыль и загрязнения с элементов уличной инфраструктуры, включая островки безопасности, дорожные ограждения, шумозащитные экраны и остановочные павильоны. В сложных случаях применяется специальный моющий состав, который эффективно устраняет масляные пятна и другие стойкие загрязнения.

За прошедшую неделю с улично-дорожной сети было вывезено около 2,5 тысяч тонн смета и тысяча кубометров мусора. Одновременно сотрудники садово-парковых предприятий снимают укрытия с цветников и деревьев, чтобы растения не начали преть под слоем утепления.

С 27 марта парки, скверы и сады, имеющие ограждения, закрыты на традиционную весеннюю просушку. Власти города призывают жителей бережно относиться к зеленым зонам и по возможности минимизировать прогулки даже по тем территориям, которые остаются открытыми. В этот период газоны и грунтовые дорожки наиболее уязвимы и нуждаются в восстановлении после зимы.

На данный момент в уборке городских магистралей задействовано 712 единиц техники и более 1100 рабочих. При необходимости горожане могут оставить заявку или задать вопросы по уборке, обратившись в круглосуточную дежурную службу Комитета по благоустройству по телефону 314-60-13.

Как рассказал ранее синоптик Александр Колесов, последние дни марта в Санкт-Петербурге оказались рекордно теплыми. Однако такая аномальная теплота продлится недолго. Впереди — похолодание, которое может сопровождаться снегопадом.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга