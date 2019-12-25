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Финансист Лосев рассказал, какие факторы влияют на укрепление рубля
Сегодня, 14:27
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Финансист Лосев рассказал, какие факторы влияют на укрепление рубля

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По словам эксперта, на это влияет 2,5 фактора.

Финансист Александр Лосев рассказал, какие факторы влияют на укрепление рубля. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, первым фактором является налоговая неделя, в рамках которой экспортеры продают выручку для оплаты налогов, и это влияет на динамику курса. Вторым фактором Лосев назвал отсутствие дефицита ликвидности валюты на российском рынке. Также финансист добавил, что есть еще "половинка фактора" в виде ожидания снятия западных санкций.

Ранее эксперт рассказал, как не попасться на удочку аферистов на форумах защиты от мошенников.

Фото: Piter.tv

Теги: курс, мнение эксперта, рубль, финансист
Категории: Лента новостей, Новости России,

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