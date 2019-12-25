Эксперт рассказал, как не попасться на удочку аферистов на форумах защиты от мошенников

По его словам, злоумышленники внедрились в новую среду, чтобы обойти барьеры.

Эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов рассказал, как не попасться на удочку аферистов на форумах защиты от мошенников. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, злоумышленники внедрились в новую среду, чтобы обойти барьеры, которые у них возникают. Он подчеркнул, что люди часто идут на специализированные форумы, чтобы немного разобраться в ситуации и понять, какие ссылки не стоит открывать. Мясоедов отметил, что слова собеседника про код из СМС указывают на мошенничество. Эксперт порекомендовал не обсуждать с третьими лицами при поиске важной информации.

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