Финансист Бархота рассказал, чем грозит лазейка в самозапрете на кредиты

По словам эксперта, банки сильно закрутили гайки, опасаясь столкнуться с недобросовестными заемщиками.

Финансист Андрей Бархота рассказал, чем грозит лазейка в самозапрете на кредиты. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал ситуацию, с которой столкнулись банки и микрофинансовые организации. Речь идет о схеме, когда ограничившие себя от оформления кредитов россияне начали приходить за новыми займами, чтобы потом отказаться от погашения незаконно выданной суммы.

Бархота отметил, что банки сильно закрутили гайки, опасаясь столкнуться с недобросовестными заемщиками. Он добавил, что в дальнейшем такие люди попадут в черный список неплательщиков и не смогут оформить кредит, когда он действительно станет необходим.

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Фото: Piter.tv