Финансирование соцконтрактов увеличили в Ленобласти

Поддержка оказывается малоимущим гражданам региона, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.

В Ленобласти увеличили размер финансирование соцконтрактов. Так, если в 2022 году на меру поддержи было направлено 308,4 млн рублей, сейчас сумма возросла до 345,8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Целью соцконтракта является повышение дохода граждан, которые попадают под категорию нуждающихся. При помощи полученных средств они могут пройти переобучение, найти работу, открыть бизнес или развивать личное подсобное хозяйство.

Напомним, что поддержка оказывается малоимущим гражданам региона, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.

Ранее мы сообщили о том, что с 15 апреля в Ленобласти начинается традиционная весенняя охота.

Фото: Piter.TV