С 15 апреля в Ленобласти начинается традиционная весенняя охота

Для охоты охотничьих угодьях, нужно иметь: охотничий билет, действующие разрешения на добычу охотничьих ресурсов, разрешения на ношение и хранение оружия.

С 15 апреля в Ленинградской области стартует традиционная весенняя охота. В этом году охота проходит по новым правилам. Постановлением губернатора Ленобласти закреплены постоянные сроки начала охоты и разделены сроки добычи боровой и водоплавающей дичи.

В первой, южной зоне, охота на гуся, селезня утки открывается с третьей субботы апреля сроком на 10 дней, в этом году – с 15 по 24 апреля, охота на вальдшнепа, глухаря и тетерева – с четвертой субботы апреля также сроком на 10 дней – с 22 апреля по 1 мая.

Во второй зоне охота на гуся, селезня утки начинается в четвертую субботу апреля – с 22 апреля по 1 мая, на вальдшнепа, глухаря и тетерева – с 29 апреля по 8 мая.

Весенняя охота с подсадными утками начинается в первой зоне с 15 апреля и длится 30 дней, во второй – с 22 апреля также сроком на 30 дней.

К первой (южной) зоне относится: Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, Тосненский районы.

Ко второй (северной) зоне относится: Бокситогорский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский районы.

Для охоты охотничьих угодьях, нужно иметь: охотничий билет, действующие разрешения на добычу охотничьих ресурсов, разрешения на ношение и хранение оружия.

Оформить документы можно лично в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти и в электронной форме на портале Госуслуг.

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Фото: администрация Ленобласти