Суд признал геноцидом преступления нацистов в Ленобласти во время войны

Экспертиза показала, что жертвами преступлений на территории 47-ого региона в 1941-1944 г.г. стали 435 тыс. человек.

Ленинградский областной суд официально признал геноцидом преступления немецко-фашистских оккупантов в отношении мирного населения региона в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Послле изучения исторических документов эксперты пришли к выводу, что в период с с 1941 по 1944 г.г. на территории Ленобласти насчитывалось 435 тыс. жертв преступлений нацизма. В качестве свидетелей были привлечены бывшие малолетние узники немецких концлагерей, специалисты-историки, работники архивов и поисковики.

В частности, в деле приведены доказательства расправы фашистких оккупантов над военнопленными и мирными гражданами, убийства детей, разрушения городов и населённых пунктов Ленобласти. Отдельный пункт посвящён уничтожению культурных ценностей, материальный ущерб от которого по сегодняшним меркам составляет 1,9 трлн рублей.

Ранее петербуржцу вынесли приговор за раскрашенные в цвета украинского флага гаубицы.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга