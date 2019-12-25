Петербуржцу вынесли приговор за раскрашенные в цвета украинского флага гаубицы

Мужчина действовал вместе с сообщником. Он распылил синюю и желтую краски на щитовые покрытия военной техники во дворе Музея артиллерии.

В Северной столице огласили приговор молодому человеку, который вместе с сообщником раскрасил щитовые покрытия гаубиц на территории Музея артиллерии в цвета флага Украины. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на год. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошёл в ночь на 2 марта. Хулиган использовал аэрозольные баллончики, нанеся на военную технику синюю и жёлтую краски. Суд расценил эти действия как выражение политической, националистической и идеологической ненависти к российским военнослужащим, которые задействованы в спецоперации на Украине.

Фигуранта дела задержали ещё 19 марта, он признал свою вину. В течение 12-ти месяцев мужчине запрещен выезд за пределы муниципального образования, а также смена место жительства и работы без согласия на это уполномоченных органов.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина заплатит больше 1,5 млн рублей за разбитого на кладбище ангела.

Фото: Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи