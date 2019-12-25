Финал чемпионата "Профессионалы" соберёт участников в Петербурге 29 ноября

Ленобласть отправляет команду из 10 юных специалистов на финал соревнований в Петербурге.

В Санкт-Петербурге 29 ноября стартует финальный этап чемпионата "Профессионалы", который объединит участников из разных регионов России. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

От региона в финале выступит команда из 10 участников. В неё вошли школьники, студенты и мастера производственного обучения, представляющие Кировский политехнический техникум, Волховский многопрофильный техникум, Сосновоборский политехнический колледж и Гатчинскую школу №9. Участники продемонстрируют свои навыки по 4 компетенциям, заявленным в программе чемпионата.

Организаторы отметили, что соревнования объединят молодых специалистов, которые готовятся показать профессиональные способности на национальном уровне.

В Петербурге более 700 участников соберутся на финал чемпионата "Профессионал".

Фото пресс-служба Института развития профессионального образования