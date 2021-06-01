В Петербурге более 700 участников соберутся на финал чемпионата "Профессионал"

Финал чемпионата в Петербурге объединит студентов и экспертов из разных стран.

Финал чемпионата "Профессионалы" состоится 29 ноября в Санкт-Петербурге. В нем примут участие более "700 человек" из различных регионов России, а также из стран-партнеров. Соревновательная программа охватит "27 компетенций", включая направления образования, промышленного производства и инженерных технологий.

Церемония награждения победителей и призеров назначена на 4 декабря. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что чемпионат является крупнейшим соревнованием по профессиональному мастерству в России и демонстрирует уровень подготовки участников в ключевых для экономики компетенциях.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул практическую значимость чемпионата. По его словам, участие студентов колледжей и техникумов, их наставников и представителей индустрии позволяет корректировать образовательные программы и делать их более актуальными для современного рынка труда.

Федеральным оператором соревнований выступает Институт развития профессионального образования. Чемпионат проводится по наиболее востребованным экономикой компетенциям и уже насчитывает более "миллиона участников", продолжая привлекать новых специалистов в образовательные и производственные направления.

Фото: pxhere