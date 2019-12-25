Филолог рассказала, когда изменится речь россиян

Ксения Киселева рассказала о темпе современного общения.

Темп речи россиян будет увеличиваться, потому что люди будут все больше и чаще сокращать слова. Соответствующее мнение в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала главный редактор портала "Грамота.ру" кандидат филологических наук Ксения Киселева. Филолог пояснила, что в том числе граждане занимаются этим ради экономии собственного времени. Уже сейчас в речи собеседника можно чаще услышать компрессивыпри которых слово произносится сокращенно. В качестве примера можно привести "щас" вместо "сейчас", "грит" вместо "говорит". Такие формы встречаются не только в дружеской беседе, но уже и переходят в более официальные встречи.

Мы говорим гораздо быстрее, чем сто лет назад. Это чувствуется даже по сравнению с передачами радио и телевидения 50-летней давности. Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать. Ксения Киселева, эксперт

Фото: Piter.tv