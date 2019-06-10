Филолог объяснил, когда уместно использовать слово "Питер"

Эксперт заявил, что слово Питер" звучит панибратски.

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка РГПУ им. Герцена Валерий Ефремов в программе "Утро в Петербурге" рассказал как, правильно называть наш город Санкт-Петербург.

Эксперт заявил, что слово Питер" звучит панибратски. При этом Ефремов отметил, что такое сокращение еще использовали писатели XIX века.

Оно скорее для интимного пользования. Никто из классиков русской литературы публично не использует это слово на страницах книг. Валерий Ефремов, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка РГПУ им. Герцена

Профессор рассказал, что слово "Питер" впервые начал использовать один из российских каналов.

Им, видимо, казалось, что это такая игра с петербуржцами, что нам должно быть это приятно. Валерий Ефремов, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка РГПУ им. Герцена

Сам филолог считает, что это слово нужно оставить лишь для интимного пользования.

Аствацатуров: "На сегодняшний день у нас переизбыток производства филологов".

Фото: Piter.TV