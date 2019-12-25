РГПУ им. Герцена может закрыть свои филиалы в Выборге и Волхове

Филиалы Петербургского РГПУ имени Герцена в Выборгском и Волховском районе могут попасть под реорганизацию.

Петербургский РГПУ имени Герцена может реорганизовать свои филиалы в Выборгском и Волховском районах Ленинградской области. Об этом пишет 47news.

Такой шаг поможет повысить эффективность его работы. Пока что областные филиалы продолжают работать, но вопрос о реорганизации будет обсуждаться в будущем.

Если же закрытие филиалов все же состоится, то это будет происходить постепенно, с учетом интересов как студентов, так и преподавателей.

Филиалы РГПУ имени Герцена в Выборге и Волхове готовят педагогов по гуманитарным и точным наукам, а также юриспруденции.

Ранее сообщалось, что петербургские студенты поучаствуют в конкурсе на лучший логотип городского ЗакСа.

Фото: Piter.TV