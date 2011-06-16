Петербургские студенты поучаствуют в конкурсе на лучший логотип городского ЗакСа

В Северной столице объявили конкурс на создание логотипа Законодательного собрания к 30-летию городского парламента, которое отметят в 2024 году. Проявить творческий потенциал предлагают студентам. Об этом сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский в своём Telegram-канале.
Руководитель отметил, что конкурс будет проходить среди студентов СПбГУ, Университета промышленных технологий и дизайна, Академий Штиглица и Репина, а также других городских вузов и колледжей с творческими направлениями. Заявки будут приниматься по электронной почте kpz@assembly.spb.ru.
Победителю полагается 50 тыс. рублей. Участники, которые займут 2 и 3 место, получат 30 и 10 тыс. рублей соответственно. Более подробные условия приведены на сайте ЗакСа.
Ранее мы сообщили о том, что ЗакС Петербурга утвердил приватизацию ГУП "ТЭК СПб".
Фото: Piter.TV
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