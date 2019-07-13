В Петербурге умер поэт и филолог Владимир Эрль

Поэт Владимир Эрль скончался в Петербурга на 74-ом году жизни. Причина смерти не называется.

Умер российский поэт и прозаик Владимир Эрль (настоящее имя - Владимир Горбунов). Об этом в своих социальных сетях сообщили медиаменеджер Демьян Кудрявцев и литературовед Николай Подосокорский.

Поэт Владимир Эрль скончался в Петербурга на 74-ом году жизни. Причина смерти не называется.

В своем посте Подосокорский написал, что Эрль родился 14 мая 1947 года в Ленинграде, был библиотекарем, инструктором пожарной охраны. Во второй половине 1960-х годов входил в круг "поэтов Малой Садовой". Также литературовед отметил, что исследователь самиздата Борис Констриктор называл Эрля "Паганини пишущей машинки". Потому что Эрль в качестве издателя выпустил более 100 книг.

В середине 1980-х поэт и прозаик Владимир Эрль сосредоточился на текстологической работе.

Фото: Livejournal / Подосокорский