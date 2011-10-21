РГПУ им. Герцена будет сотрудничать с Гатчиной по вопросам образования

Гатчинский район и РГПУ имени Герцена договорились о сотрудничестве в сфере образования.

РГПУ имени Герцена будет оказывать методическую и консультационную помощь педагогам Гатчинского района в различных сферах образования. Кроме того, студенты и преподаватели университета будут проводить мастер-классы и лекции для учеников школ района. Об этом пишет 47Chanel.

Ректор вуза Сергей Тарасов отметил, что подписание соглашения является важным шагом в развитии образования и науки в регионе. Он также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между РГПУ имени Герцена и администрацией Гатчинского района.

Ранее сообащалось, что 69% петербуржцев имеют высшее образование.

Фото: Piter.TV