69% петербуржцев имеют высшее образование

Петербург оказался не только культурной столицей, но и городом образованных людей.

По результатам опроса, проведенного "Петербургским дневником" и "Единой картой петербуржца", стало известно, что большинство жителей Санкт-Петербурга обладает высшим образованием. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В ответ на вопрос о наличии образования 69% опрошенных заявили, что имеют высшее образование. Также было отмечено, что 15% горожан имеют среднее специальное образование.

Однако, не все жители города имеют высшее образование: 4% опрошенных заявили, что имеют среднее общее образование или неоконченное высшее образование, а 2% находятся в процессе получения высшего образования, 1% получает среднее профессиональное образование.

Ранее сообщалось, что Университет ветеринарной медицины Петербурга 27 сентября отметит 215-летие.

Фото: Piter.TV