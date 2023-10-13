69% петербуржцев имеют высшее образование

По результатам опроса, проведенного "Петербургским дневником" и "Единой картой петербуржца", стало известно, что большинство жителей Санкт-Петербурга обладает высшим образованием. Об этом пишет "Петербургский дневник".
В ответ на вопрос о наличии образования 69% опрошенных заявили, что имеют высшее образование. Также было отмечено, что 15% горожан имеют среднее специальное образование.
Однако, не все жители города имеют высшее образование: 4% опрошенных заявили, что имеют среднее общее образование или неоконченное высшее образование, а 2% находятся в процессе получения высшего образования, 1% получает среднее профессиональное образование.
Ранее сообщалось, что Университет ветеринарной медицины Петербурга 27 сентября отметит 215-летие.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все