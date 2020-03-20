Университет ветеринарной медицины Петербурга 27 сентября отметит 215-летие

В рамках празднования юбилея откроют новые пространства для научно-образовательной деятельности.

Ветеринарный вуз Петербурга отметит 215 лет со дня основания 27 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Миссия университета: стать центром ветеринарного образования в России – создавать научные прорывы для практического применения в обществе, сохранять здоровье животных для обеспечения устойчивой окружающей среды, готовить специалистов, способных эффективно и успешно работать в условиях быстро меняющего технологического мира. Пресс-служба СПбГУВМ

В рамках празднования юбилея откроют новые пространства для научно-образовательной деятельности. Кроме того, пройдет театрализованное представление в зале "Колизей".

Ранее на Piter.TV: театры Петербурга отметят юбилей Александра Пушкина новыми постановками.

Фото: vetpharma.org