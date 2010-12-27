Изначально киноленту планировали показать к новому году.

В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, что фильм "Этаж" со Шнуровым и Ахеджаковой перенесли на весну 2020 года. Об этом сообщает 78.ru.

Изначально киноленту планировали показать к новому году.

"Картина готова. Поставим в эфир, оставим в прокат. Да, я говорил о том, что это будет в дни школьных каникул, поэтому велика вероятность, что это может быть весна следующего года, весенние каникулы", —сказано в сообщении.

Напомним, что по сюжету собственники петербургской коммуналки получают письмо от богатого незнакомца, в котором тот предлагает выкупить жилье за двойную цену.

В актерском составе заявлены Анастасия Мельникова, Семён Стругачёв, Анвар Либабов, Александр Баширов и Светлана Немоляева, Сергей Шнуров и Ахеджакова.

Режиссёром выступил Стас Мареев.

Ранее мы сообщали о том, что в Эрмитаже после реставрации запустили "фонтаны слез".

Фото:сергей шнуров/вк