В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, что фильм "Этаж" со Шнуровым и Ахеджаковой перенесли на весну 2020 года. Об этом сообщает 78.ru.
Изначально киноленту планировали показать к новому году.
"Картина готова. Поставим в эфир, оставим в прокат. Да, я говорил о том, что это будет в дни школьных каникул, поэтому велика вероятность, что это может быть весна следующего года, весенние каникулы",
—сказано в сообщении.
Напомним, что по сюжету собственники петербургской коммуналки получают письмо от богатого незнакомца, в котором тот предлагает выкупить жилье за двойную цену.
В актерском составе заявлены Анастасия Мельникова, Семён Стругачёв, Анвар Либабов, Александр Баширов и Светлана Немоляева, Сергей Шнуров и Ахеджакова.
Режиссёром выступил Стас Мареев.
Ранее мы сообщали о том, что в Эрмитаже после реставрации запустили "фонтаны слез".
Фото:сергей шнуров/вк
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