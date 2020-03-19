Фильм "Заражение" с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

Кинолента вышла в 2011 году.

Кинолента "Заражение" от Стивена Содерберга стала самой популярной в мире в период пандемии. Об этом сообщает Times of India.

В сюжете история распространения вируса, который распространяется из Китая в США. Зрители усмотрели в киноленте предсказание распространения коронавируса. лента попала во всевозможные тренды. После Warner Bros заявила, что "Заражение" самый востребованный фильм компании.

Отметим, что кинолента вышла в 2011 году.

Ранее мы сообщали о том, что "Бладшот" появится в сети через полторы недели после премьеры.

Видео:Top100kinoTV/YouTube