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Фильм "Заражение" с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

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Кинолента вышла в 2011 году.

Кинолента "Заражение" от Стивена Содерберга стала самой популярной в мире в период пандемии. Об этом сообщает Times of India.

В сюжете история распространения вируса, который распространяется из Китая в США. Зрители усмотрели в киноленте предсказание распространения коронавируса. лента попала во всевозможные тренды. После Warner Bros заявила, что "Заражение" самый востребованный фильм компании.

Отметим, что кинолента вышла в 2011 году.

Ранее мы сообщали о том, что "Бладшот" появится в сети через полторы недели после премьеры.

Видео:Top100kinoTV/YouTube

Теги: кино, коронавирус, культура, фильм заражение
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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