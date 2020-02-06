Картина будет создана из материалов, не вошедших в полнометражную ленту.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что фильм "Текст" с Александром Петровым станет мини-сериалом. Проект появится на онлайн-платформе Start.

Отмечается, что Клим Шипенко не будет заново переснимать "Текст", а создаст мини-сериал из тех материалов, которые не вошли в полнометражную ленту. Кроме того, монтаж обновит некоторые сцены из фильма.

Напомним, что фильм "Текст" Клима Шипенко стал одной из главных премьер 2019 года. Фильм завоевал четыре премии "Золотой орел".

Ранее Piter.TV писал о том, почему новый фильм "Текст" с Петровым – главная отечественная кинопремьера осени.

Видео:Central Partnership/YouTube