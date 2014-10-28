Комедия "Прабабушка легкого поведения. Начало" возглавила российский прокат в выходные

С 6 по 9 мая картина собрала 138,2 млн рублей.

Фильм режиссера Марюса Вайсберга "Прабабушка легкого поведения. Начало" стал лидером российского проката в минувшие выходные. В период с 6 по 9 мая картина собрала 138,2 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Комедия вышла в прокат 6 мая и является приквелом "Бабушки легкого поведения" и "Бабушки легкого поведения 2. Престарелые мстители ". Действие в фильме разворачивается во время Олимпиады 1980 года в Москве. Главную роль сыграл Александр Ревва. Его герой проводит фальшивые концерты, переодеваясь в звезд отечественной эстрады. Мужчина попадается в руки сотрудников КГБ и вынужден возглавить миссию по поиску смертельно опасного химиката.

Кроме Реввы в фильме снялись певица Глюкоза, Марина Федункив, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян и другие.

Второе место по кассовым сборам занял американский боевик Гая Риччи "Гнев человеческий". За выходные он заработал 114,4 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает отечественный фильм "Девятаев" режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, собравший 91,4 млн рублей за выходные. Главную роль исполнил Павел Прилучный.

Видео: YouTube / Александр Ревва