Фильм "Последний богатырь: Корень зла" собрал 1 миллиард рублей в прокате

В январские праздники также в кинотеатрах шли такие картины, как "Серебряные коньки", "Обратная связь" и "Огонь".

Кинолента "Последний богатырь: Корень зла" собрал 1 миллиард рублей в прокате. Об этом сообщили в пресс-службе киносети "Москино".

Как оказалось, фильм посмотрели 16 тысяч человек.

Самым популярным фильмом проката во время праздников стал "Последний богатырь: Корень зла" - вторая часть одного из самых успешных российских блокбастеров пресс-служба "Москино"

Вторая часть фильма "Последний богатырь" рассказывает о новых приключениях богатыря Ивана. В поисках истоков древнего зла герой отправится в путешествие по сказочной стране Белогорье. Помогать ему будут Василиса Прекрасная и несколько новых богатырей.

Ранее мы сообщали о том, что кинокритики составили список лучших фильмов и сериалов 2020 года.

Фото: кадр из фильма