Фильм "После. Глава 2" возглавил российский кинопрокат на выходных

Картина собрала за минувший уикенд 147,5 млн рублей.

Фильм "После. Глава 2" (After We Collided) стал лидером российского проката в выходные. За два дня картина собрала 147,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Американская мелодрама режиссера Роджера Ка снята по одноименному роману Анны Тодд. Премьера состоялась 17 сентября. История рассказывает о непростых взаимоотношениях двух молодых людей Хардина и Тессы. Девушка узнает неприятные подробности из прошлого Хардина и начинает сомневаться в нем. В это же время Тесса знакомится с человеком, который будет готов пойти на многое ради нее.

Главные роли в фильме исполнили Джозефина Лэнгфорд, Хиро Файнс-Тиффин, Луиза Ломбард, Дилан Спроус и др.

Вторую строчку в рейтинге занял научно-фантастический боевик "Довод" режиссера и сценариста Кристофера Нолана. Фильм вышел в прокат 3 сентября и собрал за минувшие выходные 119,3 млн рублей.

Третье место по кассовым сборам досталось фильму "Мулан" режиссера Ники Каро. За уикенд он собрал 86,2 млн рублей.

Ранее мы писали, что Том Харди может сменить Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда.

Видео: YouTube / Kinoman