Фильм Кончаловского поборется за награды Венецианского кинофестиваля

Главную роль в картине сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая.

Исторический фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского вошел в основной конкурс 77-го Венецианского кинофестиваля. Об этом на пресс-конференции заявил художественный руководитель мероприятия Альберто Барбера, пишет ТАСС.

По его словам, Кончаловский – один из самых крупных режиссеров России. Он четыре раза участвовал в конкурсе и трижды выигрывал "Серебряного льва". Барбер уверен, что Кончаловский сможет удивить жюри и зрителей фестиваля и в этот раз.

Главную роль в фильме "Дорогие товарищи" сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая. Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в июне 1962 года в Новочеркасске. 200 рабочих электровозостроительного завода прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод. В городе начались митинги и стихийные беспорядки, толпа попыталась взять здание местного горкома.

Восстание рабочих подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, которые были лишь частично рассекречены в конце 1980-х гг., при разгоне демонстрации убили 26 человек, еще 87 – ранили.

Ранее Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино.

Фото: Instagram / andrei_konchalovsky