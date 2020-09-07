Фильм "Довод" Нолана возглавил российский прокат в выходные

Картина вышла на большие экраны 3 сентября.

Фильм "Довод" Кристофера Нолана стал лидером российского проката в минувшие выходные. За два дня картина собрала 191,4 млн рублей. Об этом пишет kinobusiness.com.

Научно-фантастический боевик вышел на большие экраны 3 сентября. Сюжет рассказывает о событиях, которые произошли после теракта в киевском оперном театре. Агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, сколотившему состояние на торговле оружием. Для этого герои используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять.

Хронометраж "Довода" составил 150 минут. Главные роли в нем исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон. Кроме них в фильме снялись Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон и другие актеры.

Вторую строчку в рейтинге занял американский фильм "Новые мутанты" режиссера Джоша Буна со сборами 29,9 млн рублей. Замыкает тройку лидеров российский фантастический фильм "Вратарь Галактики" режиссера Джаника Файзиева. Картина вышла в прокат 27 августа, за минувшие выходные она собрала 20 млн рублей.

Ранее мы писали, что Netflix показал кадры из нового фильма Дэвида Финчера "Манк".

Видео: YouTube / Warner Bros.