Фильм "Цой" вышел в российский прокат

В главном премьерном кинотеатре Москвы "Каро 11 Октябрь" накануне состоялась пресс-конференция, приуроченная к прокату фильма "Цой" Алексея Учителя. О фильме рассказал сам режиссер, а также сценарист Савва Минаев и актриса Марьяна Спивак.

На пресс-конференции Алексей Учитель рассказал о том, что главная идея фильма в том, чтобы показать "магию" Виктора Цоя, благодаря которой его слушают и любят до сих пор. Режиссер добавил, что для съемочной команды было очень важно показать переживания героев и их взаимоотношения , а также передать атмосферу того времени.

Фильм повествует о водителе автобуса "Икарус", с которым столкнулся "Москвич" лидера рок-группы "Кино" Виктора Цоя. После этой аварии артист погиб. Водителю предстоит везти гроб с телом музыканта в сопровождении его друзей и родственников. В начальных титрах акцентируется внимание на том, что любые совпадения с вымышленными событиями и персонажами случайны.

Ранее мы сообщали о том, что предпремьерный закрытый показ фильма Алексея Учителя состоялся в московском кинотеатре "Иллюзион". Картина снята киностудией "Рок" в жанре роуд-муви. Фильм можно увидеть в российских кинотеатрах с 12 ноября.

Роль водителя автобуса исполнил Евгений Цыганов. Ранее он рассказал Piter.TV о своем персонаже.

Текст: Эмма Сафронова / Piter.tv

Видео: YouTube / iVideos