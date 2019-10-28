Фильм Андрея Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале

Показы проходят с английскими и итальянскими субтитрами.

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера исторической драмы "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского. Картина вошла в основной конкурс мероприятия. Об этом пишут РИА Новости.

Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в июне 1962 года в Новочеркасске. 200 рабочих электровозостроительного завода прекратили работу, потребовав повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод. В городе начались митинги и стихийные беспорядки, толпа попыталась взять здание местного горкома.

Восстание рабочих подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, которые были лишь частично рассекречены в конце 1980-х гг., при разгоне демонстрации убили 26 человек, еще 87 – ранили.

Главную роль в фильме сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая. Ее героиня – убежденная коммунистка, деятель городского комитета партии. Она готова до драки защищать Иосифа Сталина в споре с дочерью.

Кроме Высоцкой в фильме также снялись Сергей Эрлиш, Юлия Бурова, Андрей Гусев, Владислав Комаров и др.

Суммарно за два дня кинофестиваля картину покажут 15 раз. Показы проходят с английскими и итальянскими субтитрами.

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Видео: YouTube / Filmed