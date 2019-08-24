Oxxxymiron сыграет Митру.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что Премьера фильма "Ампир V" с участием рэпера Oxxxymiron анонсирована на начало 2021 года. Об этом журналу "Москвич" сообщил режиссер Виктор Гинзбург.

"Ампир V" снят режиссером Виктором Гинзбургом по одноименному роману Пелевина. В сюжете история юноши Ромы, который превратился в вампира и вынужден учиться жить по новым правилам. Съемки проходили в Москве.

Это очень московская история. Город в этом фильме — один из персонажей, через него раскрывается мир вампиров: элиты, скрывающейся среди нас Виктор Гинзбург.

В главных ролях Паша Табаков, Oксимирон и Тая Радченко. О том, что известный рэпер примет участие в съемках киноленты стало известно ещё в 2017 году. Oксимирон сыграет Митру.

Ранее мы сообщали о том, что Кристина Асмус анонсировала премьеру фильма "Китобой" со своей "обнаженкой".

Видео: oxxxymironofficial/YT