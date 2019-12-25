Филипп Киркоров на год отказался от концертов из-за пандемии коронавируса

Артист выступит со своей новой программой в апреле 2022 года.

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров на год отказался от концертов из-за санитарных ограничений на площадках. Об этом сообщается на сайте агентства InterMedia.

Ограничения, введенные в связи с пандемией, действуют в Москве до сих пор. Киркоров должен был выступить в Кремлевском дворце со своей новой программой "Я+R #Цвет настроения" еще в апреле 2020 года. Однако из-за коронавируса выступления были перенесены на март 2021 года. Теперь концерты состоятся не раньше апреля 2022 года.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров будет представлять Молдавию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021". Он выступит в дуэте с молдавской певицей Натальей Гордиенко.

Фото: Instagram / fkirkorov