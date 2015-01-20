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Филиал "Ночлежки" для людей с инвалидностью начали строить в Ленобласти
Сегодня, 15:17
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Филиал "Ночлежки" для людей с инвалидностью начали строить в Ленобласти

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Дом будет рассчитан на 15 человек.

В Ленобласти начали строить приют для пожилых и маломобильных бездомных людей. Об этом сообщила пресс-служба "Ночлежки".

Планируется, что первые жильцы въедут в двухэтажный дом уже летом 2022-го года. Он будет приспособлен для маломобильных граждан.

Мы годами испытывали острую потребность в отдельном пространстве, которое могло бы принять людей, на сопровождение которых нужно долгое время. Среди тех, кто обращается к нам за помощью, очень много пожилых людей и клиентов, которые из-за состояния здоровья не могут работать и обеспечивать себя жильем.

говорится в сообщении.

При этом в государственных интернатах мест очень мало, и приходится ждать своей очереди. В загородном доме смогут жить до 15 человек, в комнате — до 4. Территорию благоустроят и разобьют на ней сад. 

В приюте на Боровой появится больше свободных мест. 

Ранее "Ночлежка" открыла свою выставку в Фонтанном доме. 

Фото: ВКонтакте / Ночлежка

Теги: ночлежка, приют для бездомных
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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